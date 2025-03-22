Годовщина трагедии в «Крокусе»: что выяснили следователи, когда будут судить террористов

Согласно показаниям фигурантов, изначально кураторы поставили перед группой задачу максимально долго оставаться внутри «Крокуса» и вести бой с приехавшими силовиками. Однако боевого опыта ни у кого из исполнителей теракта не было, поэтому боевики делали ошибки. Например, соединяли между собой магазины к автоматам Калашникова так, что при расходовании первого уже невозможно было использовать второй. А во время стрельбы у некоторых из них заклинило оружие. Поэтому, когда к месту трагедии приехали группы спецназа и антитеррористические подразделения, боевики испугались и решили бежать.