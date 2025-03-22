Скорпион, меч и белые медведи: Что означают воинские татуировки в России

Отдельно можно отметить татуировки, которые делали и до сих пор делают те, кто служил в Афганистане. Специалисты отмечают отсутствие в них советской и православной символики. Зато частым мотивом являются горы, минареты и мечети с полумесяцами и бородатые люди — душманы или моджахеды; восточные узоры и надписи на арабском языке.