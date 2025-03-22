В Полтавской области насильно мобилизовали мужчин и удерживали их

Издание показало видео, на кадрах которого видно мужчин призывного возраста, находящихся в помещении с двухъярусными кроватями и грязными матрасами. Насильно мобилизованные заявили, что находятся там уже два дня, их никуда не отправляют, кормят и выпускают в туалет по времени.