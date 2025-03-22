Сотрудники территориального центра комплектования (аналог российского военкомата) в Полтавской области насильно мобилизовали мужчин и удерживали их несколько дней. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Издание показало видео, на кадрах которого видно мужчин призывного возраста, находящихся в помещении с двухъярусными кроватями и грязными матрасами. Насильно мобилизованные заявили, что находятся там уже два дня, их никуда не отправляют, кормят и выпускают в туалет по времени.
«Настроение не очень. Вышел на работу, упаковали прям возле дома, один мент догнал, их было четверо, сейчас будем проверять, как работают законы, хотя они не работают», — сказал один из мужчин.
На другом видео задержанный сообщил, что военно-врачебные комиссии в Полтавской области проводят даже без присутствия человека, проверяя лишь электронную базу, а затем отправляют на обучение.
Ранее сотрудники ТЦК мобилизовали в Николаевской области водителя благотворительного фонда, когда он ехал в Херсонскую область. Отмечалось, что мужчина остановился для ремонта прицепа, однако в этот момент к нему подъехали сотрудники центра и затащили в автобус.
До этого Верховный суд Украины постановил, что проведенная с нарушениями мобилизация не является основанием для увольнения из украинской армии.