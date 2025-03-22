Суд частично удовлетворил иски родных погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Дорогомиловский суд Москвы частично удовлетворил 11 исков родственников погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» о компенсации морального вреда к МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Об этом говорится в картотеке инстанции.
Сумма взысканных денежных средств не уточняется. Согласно данным, 21 марта суд рассматривал еще семь аналогичных исков, но решения по ним сейчас не сообщаются.
Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания располагался на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны. В результате ЧП погибили 60 человек, большинство из которых были дети.
Ранее стало известно, что восьмой кассационный суд сократил срок наказания троим фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Уточнялось, что речь идет о бывшем руководителе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыне Эдуарде Комковому, а также главе компании, которая проводила реконструкцию ТЦ Никите Чередниченко.
До этого адвокат Вадим Трифонов заявлял, что совладелец ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский вышел на свободу по УДО.