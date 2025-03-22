Суд частично удовлетворил иски родных погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания располагался на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны. В результате ЧП погибили 60 человек, большинство из которых были дети.