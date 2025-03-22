«Невроз и депрессия»: Гинеколог объяснил, к чему приводит недержание мочи

Врач-гинеколог-хирург Александр Никитин в беседе с «Вечерней Москвой», что основным симптомом недержания мочи является непроизвольная её потеря, которая может проявляться в различных формах: стрессовом, ургентном и смешанном недержании. Факторами риска являются возраст (особенно после 45 лет), низкая физическая активность, избыточный вес, курение и другие. При первых симптомах, таких как учащенное мочеиспускание или непроизвольная потеря мочи при физических нагрузках, следует обратиться к врачу. Лечение зависит от типа недержания: легкие случаи можно лечить консервативно, тогда как более тяжёлые требуют хирургического вмешательства.