Раскрыта схема заманивания женщин в сексуальное рабство в Мьянме

«Варианты вызволения — это всегда договоренность, поскольку насильники не позволяют жертвам покидать свои “рабочие места”. То есть человек должен получить за нее тот выкуп, который он рассчитывал с нее заработать. Только в этом случае. Обычно они требуют от 3,5 миллионов рублей», — заключил он.