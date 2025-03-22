Раскрыта схема заманивания женщин в сексуальное рабство в Мьянме

В Мьянме действует организованная схема вовлечения женщин в сексуальное рабство. Почти во всех случаях женщин приглашают в Таиланд, а уже оттуда похищают в Мьянму. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал частный детектив Оганес Бабаджанян.
«Многие девушки начинают свой путь в Таиланде, где знакомятся с некой женщиной, представляющейся успешной моделью. Она заманивает девушек в клубы, провожает на вечеринки, предлагая параллельно роскошную жизнь и перспективы. После этого она убеждает их поехать на съемки или в путешествие в Мьянму», — рассказал он.
Эксперт добавил, что по приезде в Мьянму девушек приводят в закрытый клуб с охраной.
«Когда они едут туда, то, разумеется, им завязывают глаза, чтобы они не знали адреса, не знали зданий, где находятся. В клубе жертвы уже сталкиваются с жестким выбором: работать, продавая коктейли мужчинам и получая за это определенный процент, или отказаться от работы и попасть в некую темную и сырую комнату», — пояснил эксперт.
По словам Бабаджаняна, после того как девушки оказываются в этих сетях, у них отбирают паспорта, проводят жестокие манипуляции, и они становятся пленницами.
«Жертвам говорят, что они должны заработать определенную сумму денег, чтобы быть освобожденными, однако их вывозят в различные места, скрывают их местоположение и контролируют, не давая им возможности уйти», — добавил он.
Особое внимание эксперт уделил тому, что у женщин есть возможность звонить с телефонов в ограниченные часы, обычно с 13:00 до 18:00 по московскому времени. В этот период преступники не контролируют звонки, и это единственная возможность для жертв выйти на связь с близкими.
По словам Бабаджаняна, спасение женщин из таких преступных сетей требует серьезных усилий и налаживания договорных отношений с местными властями, поскольку многие из этих преступных групп действуют на очень высоком уровне, имея связи с мафией и вооруженными группами.
«Варианты вызволения — это всегда договоренность, поскольку насильники не позволяют жертвам покидать свои “рабочие места”. То есть человек должен получить за нее тот выкуп, который он рассчитывал с нее заработать. Только в этом случае. Обычно они требуют от 3,5 миллионов рублей», — заключил он.
Ранее сообщалось, что в одной из больниц Дубая обнаружена 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук, которая длительное время не выходила на связь с родственниками. Ее родные заявили, что девушка могла стать жертвой сексуального рабства.