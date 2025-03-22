Астроном раскрыла, когда москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Лириды

По её словам, в этом году наблюдать метеорный поток будет удобно, так как Луна будет в фазе последней четверти и не создаст помех. Созвездие Лиры появляется на горизонте примерно в 5:00, поэтому оптимальное время для наблюдений — вторая половина ночи и утро. Ближе к рассвету оно будет видно на южном горизонте. Эксперт отметила, что метеоры можно будет увидеть невооружённым глазом, однако лучше выехать за город, чтобы избежать влияния искусственного освещения.