«Ничего такого»: В Госдуме вступились за турецкие сериалы после просьбы общественников запретить их

«Несмотря на то что я не являюсь фанатом турецких картин и смотрела только “Великолепный век”, я не вижу в них ничего такого, что могло бы насторожить общественность. К тому же кто-то может смотреть сериал не с развлекательной точки зрения, а потому что их интересует историческая составляющая, в том же “Великолепном веке” есть элементы истории, которые мне были интересны», — сказала собеседница «Вечерней Москвы».