«Подвергает опасности»: Экстрасенс раскрыла тайный риск публикации «беременных» фото

«Это могут сделать люди, у которых есть недобрые намерения. А также те, кто хочет иметь детей, но не может в силу разных обстоятельств. Более того, беременным точно не стоит показывать на фото голый живот. Это подвергает опасности ребёнка», — сказала она.
Специалист подчеркнула, что женщина должна с особой осторожностью относиться к своей беременности, рассматривая её как священное событие, требующее защиты и уединения. Она добавила, что фотографии беременных и новорождённых должны оставаться в кругу семьи и не предназначаться для широкой публики. В противном случае женщина рискует утратить ту уникальную атмосферу таинственности и защиты, которую она должна создавать для своего малыша.
Ранее Life.ru сообщал, что женщины, принимающие препарат от акне с изотретиноином во время беременности, рискуют родить детей с серьезными аномалиями. Эксперты предупреждают, что такие лекарства следует использовать только по назначению врача из-за их побочных эффектов и опасности для плода.