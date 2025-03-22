Огромную сумму отдали на аукционе за 254-килограммовую птицу Twitter

Предприниматель и ставший после последних выборов президента США главой департамента государственной эффективности Илон Маск стал владельцем Twitter в октябре 2022 года. После завершения сделки выкупа было сокращено около 3,7 тысячи рабочих мест компании. Позднее Маск сменил название соцсети на X, тем самым завершив эпоху известного во всем мире бренда Twitter. Название осталось лишь в адресной строке сайта соцсети.