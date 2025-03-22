Слюсарь: в Ростове двух пострадавших везут в больницу с резаными ранами

Состояние двоих пострадавших от атаки украинского беспилотника в Ростове-на-Дону оценивают как средней тяжести. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы региона Юрий Слюсарь.
По его словам, в настоящее время пострадавших доставляют в ростовскую Городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами.
Также Слюсарь добавил, что помощь медиков потребовалась еще одной жительнице дома — из-за стресса.
Ранее врио губернатора Ростовской области заявлял, что в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины произошел взрыв в жилом многоквартирном доме, пострадали два человека.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали больше десяти БПЛА на юге региона.