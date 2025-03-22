Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: в Ростове двух пострадавших везут в больницу с резаными ранами

В результате атаки дрона ВСУ произошел взрыв в жилом доме.

Источник: Аргументы и факты

Состояние двоих пострадавших от атаки украинского беспилотника в Ростове-на-Дону оценивают как средней тяжести. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в настоящее время пострадавших доставляют в ростовскую Городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами.

Также Слюсарь добавил, что помощь медиков потребовалась еще одной жительнице дома — из-за стресса.

Ранее врио губернатора Ростовской области заявлял, что в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины произошел взрыв в жилом многоквартирном доме, пострадали два человека.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали больше десяти БПЛА на юге региона.