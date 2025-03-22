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Российские учёные создали уникальную кукурузу для детского питания

Новые сорта кукурузы, идеально подходящие для детского и лечебного питания, создали российские учёные. Разработка велась во Всероссийском НИИ крахмала и переработки крахмалсодержащего сырья. Об этом сообщили представители института, подчеркнув важность указанного достижения для отечественной промышленности.

Источник: Life.ru

Ожидается, что уникальные сорта позволят обеспечить страну сырьём, необходимым для производства продуктов питания для малышей. Кроме того, новые виды будут полезны для медицины и фармацевтики, так как содержащийся в кукурузе амилопектиновый крахмал используется в качестве противошокового кровезаменителя.

«В ходе селекции высокоурожайных гибридов кукурузы так называемых зубовидных или полузубовидных подвидов удалось вывести кукурузу, содержание амилопектина в которой составляет 100%. По словам экспертов, внедрение гибридов не только повысит качество отечественного производства, но и снизит зависимость от импорта», — добавили в институте.

А ранее российские учёные изобрели полезный для сердца сыр с самой неожиданной добавкой. Сыроделы добавили в продукт боярышник, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы.