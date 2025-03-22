Российские учёные создали уникальную кукурузу для детского питания

Ожидается, что уникальные сорта позволят обеспечить страну сырьём, необходимым для производства продуктов питания для малышей. Кроме того, новые виды будут полезны для медицины и фармацевтики, так как содержащийся в кукурузе амилопектиновый крахмал используется в качестве противошокового кровезаменителя.