Российские учёные создали уникальную кукурузу для детского питания

Ожидается, что уникальные сорта позволят обеспечить страну сырьём, необходимым для производства продуктов питания для малышей. Кроме того, новые виды будут полезны для медицины и фармацевтики, так как содержащийся в кукурузе амилопектиновый крахмал используется в качестве противошокового кровезаменителя.
«В ходе селекции высокоурожайных гибридов кукурузы так называемых зубовидных или полузубовидных подвидов удалось вывести кукурузу, содержание амилопектина в которой составляет 100%. По словам экспертов, внедрение гибридов не только повысит качество отечественного производства, но и снизит зависимость от импорта», — добавили в институте.
А ранее российские учёные изобрели полезный для сердца сыр с самой неожиданной добавкой. Сыроделы добавили в продукт боярышник, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы.