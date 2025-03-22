Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Йеменские хуситы (движение «Ансар Алла») заявили, что запустили гиперзвуковую ракету по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. При этом они опубликовали предупреждение в адрес авиакомпаний о продолжении атак.
Ранее KP.RU сообщал, что 20 марта на севере Йемена хуситы также нанесли удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой.
Незадолго до этого йеменские хуситы атаковали авианосную группу США в Красном море, они нанесли удары как по израильскому аэропорту, так и авианосцу США Harry Truman.
Напомним, хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» запретили американским кораблям проход через Красное и Аравийское моря. Лидер движения Абдель Малик аль-Хуси подчеркнул, что его соратники намерены атаковать как американские военные корабли, так и коммерческие суда, если Штаты продолжат наносить удары по территории Йемена.