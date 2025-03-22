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В Минпромторге предложили ввести маркировку сладостей с 1 сентября

Поэтапное введение маркировки будет происходить вплоть до 1 мая 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

В Минпромторге РФ предложили поэтапно вводить с 1 сентября этого года обязательную маркировку отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, которые упакованы в потребительскую упаковку. Соответствующий законопроект размещен на портале правовых актов.

Уточняется, что новые правила коснутся сахаристых кондитерских изделий, печенья, разного вида паст, мучных кондитерских изделий, шоколада и других сладостей.

Поэтапное введение маркировки будет происходить вплоть до 1 мая 2026 года.

Ранее пресс-служба Государственной думы сообщала, что законопроект о защите граждан от кибермошенничества, который предусматривает введение обязательной маркировки звонков от организаций и вызовов с международных номеров, принят в первом чтении нижней палатой.

До этого Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники, в том числе смартфонов и ноутбуков.