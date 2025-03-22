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«Пищевой наркотик»: Врач рассказала, сколько чипсов можно есть в день

Чипсы являются высококалорийным продуктом, поэтому их не следует употреблять в больших количествах и слишком часто. Врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в интервью «Вечерней Москве» порекомендовала ограничиться 20−30 граммами чипсов, но не делать это ежедневно.

Источник: Life.ru

По словам специалиста, в 100 граммах чипсов, в зависимости от производителя, может содержаться от 300 до 500 килокалорий. Макиша также подчеркнула, что чипсы можно считать пищевыми наркотиками, так как они содержат ингредиенты, способные вызывать зависимость. В них много жиров, быстрых углеводов и соли, что может привести к набору веса и различным проблемам со здоровьем при регулярном употреблении.

А ранее в России предложили ввести акциз на чипсы и запретить их продажу детям. Предполагается, что акциз будет установлен на уровне 20% от цены товара. Это мероприятие направлено на борьбу с проблемой избыточного веса среди населения России.