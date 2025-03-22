«Пищевой наркотик»: Врач рассказала, сколько чипсов можно есть в день

По словам специалиста, в 100 граммах чипсов, в зависимости от производителя, может содержаться от 300 до 500 килокалорий. Макиша также подчеркнула, что чипсы можно считать пищевыми наркотиками, так как они содержат ингредиенты, способные вызывать зависимость. В них много жиров, быстрых углеводов и соли, что может привести к набору веса и различным проблемам со здоровьем при регулярном употреблении.