Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансист назвала льготы для пенсионеров, которые не дают просто так

Финансист Финогенова: для получения льгот пенсионеру надо подать заявление.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Большинство полагающихся пенсионерам льгот они могут получить автоматически, но некоторые предоставляются только по заявлению, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Для пенсионеров и предпенсионеров есть федеральные и региональные льготы. Первые полагаются всем российским гражданам и регулируются законодательно, вторые варьируются в зависимости от региона.

К федеральным относятся льготы по оплате ЖКУ и капремонта, налоговые вычеты, бесплатный проезд по железной дороге к месту лечения, доплаты за иждивенцев и сельский стаж. Чтобы их получить, надо подать заявление в отделении Социального фонда, МФЦ или через Госуслуги.

Региональные льготы — субсидии на оплату ряда коммунальных услуг для малообеспеченных, скидка по налогу на транспорт и льготы на проезд общественным транспортом. Также есть местные доплаты по возрасту, семейному положению и за звание «ветеран труда». Размер этих выплат отличается в зависимости от региона, его можно уточнить в органах соцзащиты.