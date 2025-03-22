Финансист назвала льготы для пенсионеров, которые не дают просто так

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Большинство полагающихся пенсионерам льгот они могут получить автоматически, но некоторые предоставляются только по заявлению, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Для пенсионеров и предпенсионеров есть федеральные и региональные льготы. Первые полагаются всем российским гражданам и регулируются законодательно, вторые варьируются в зависимости от региона.
К федеральным относятся льготы по оплате ЖКУ и капремонта, налоговые вычеты, бесплатный проезд по железной дороге к месту лечения, доплаты за иждивенцев и сельский стаж. Чтобы их получить, надо подать заявление в отделении Социального фонда, МФЦ или через Госуслуги.
Региональные льготы — субсидии на оплату ряда коммунальных услуг для малообеспеченных, скидка по налогу на транспорт и льготы на проезд общественным транспортом. Также есть местные доплаты по возрасту, семейному положению и за звание «ветеран труда». Размер этих выплат отличается в зависимости от региона, его можно уточнить в органах соцзащиты.