Финансист назвала льготы для пенсионеров, которые не дают просто так

Региональные льготы — субсидии на оплату ряда коммунальных услуг для малообеспеченных, скидка по налогу на транспорт и льготы на проезд общественным транспортом. Также есть местные доплаты по возрасту, семейному положению и за звание «ветеран труда». Размер этих выплат отличается в зависимости от региона, его можно уточнить в органах соцзащиты.