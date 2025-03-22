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Глава МВД Турции Ерликая рассказал о 97 задержанных на акциях протеста

По словам министра, полицейские не позволили осуществить цели тем, кто угрожает миру и безопасности страны.

Источник: Аргументы и факты

В результате акций протеста в Турции задержали 97 человек. Об этом в своих социальных сетях заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

«Проявляя терпение и здравый смысл, наши полицейские не позволили осуществить цели тем, кто угрожает миру и безопасности нашей любимой страны, провокациями и вандализмом», — отметил глава турецкого МВД.

Ранее стало известно, что в Стамбуле на генеральное консульство Ирака было совершено нападение, в ходе которого применялось длинноствольное оружие.

До этого Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного главы Стамбула Экрема Имамоглу не поддаваться провокациям. Кроме того, министр назвал безответственными призывы выходить на улицы.