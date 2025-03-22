Нефролог назвал самые распространенные болезни почек

По статистике, один из трёх человек подвержен повышенному риску хронических заболеваний почек. Многие не осведомлены о своём состоянии, так как почки часто называют «тихими» органами. Обычно патологии не вызывают дискомфорта и не проявляют симптомов до тех пор, пока функциональность органов не снизится на 70%. Об этом сообщил врач-нефролог Алексей Толкач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».