Нефролог назвал самые распространенные болезни почек

Нефролог назвал самые распространенные заболевания почек. Видео © Tvspb.ru.
По мнению специалиста, наиболее часто встречающиеся заболевания почек включают диабетическую нефропатию и повреждения, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для своевременного выявления почечных проблем нефролог советует обращать внимание на свои ощущения и жалобы. Заболевания почек могут проявляться нехарактерными симптомами, такими как общая слабость, повышенная утомляемость, изменения в частоте мочеиспускания, а также отклонения в анализах крови и мочи. Если вы заметили подобные симптомы, рекомендуется обратиться к врачу для проведения обследования.
Ранее Life.ru рассказывал, что рак почки нередко обнаруживается случайно, например, при анализе мочи или ультразвуковом обследовании. По словам экспертов, для более точной диагностики используются такие методы, как компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и биопсия.