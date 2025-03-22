Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, в каких случаях виски с колой — лекарство

Употребление водки и виски в приводит к схожим негативным последствиям, однако в виски оказывает более серьёзное воздействие на здоровье. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Источник: Life.ru

Она подчеркнула, что вред для здоровья зависит не только от типа алкоголя, но и от его количества и частоты употребления. Медик добавила, что наиболее тяжелое похмелье вызывает виски, но зависимость от водки формируется быстрее.

По словам врача, водка и виски имеют схожую крепость и калорийность, но водка быстрее вызывает опьянение. В малых дозах она наносит более серьёзный вред печени и может привести к различным заболеваниям, включая цирроз и импотенцию. Несмотря на положительный имидж виски, он также негативно влияет на здоровье, нарушая работу печени и почек, а также снижая когнитивные функции.

Шмелёва также отметила, что виски часто употребляется в смешанном виде с газированными напитками, что увеличивает потребление сахара. В небольших количествах виски может быть полезен при варикозном расширении вен.

Ранее врачи назвали заболевания, которые могут грозить тем, кто увлекается энергетическими напитками. Чрезмерное употребление этих напитков может привести к различным проблемам со здоровьем, включая диабет, ожирение и атеросклероз. Это связано с тем, что энергетические напитки отрицательно влияют на обмен веществ, а также на нервную и сердечно-сосудистую системы организма.