Россиянам рассказали, в каких случаях виски с колой — лекарство

Она подчеркнула, что вред для здоровья зависит не только от типа алкоголя, но и от его количества и частоты употребления. Медик добавила, что наиболее тяжелое похмелье вызывает виски, но зависимость от водки формируется быстрее.
По словам врача, водка и виски имеют схожую крепость и калорийность, но водка быстрее вызывает опьянение. В малых дозах она наносит более серьёзный вред печени и может привести к различным заболеваниям, включая цирроз и импотенцию. Несмотря на положительный имидж виски, он также негативно влияет на здоровье, нарушая работу печени и почек, а также снижая когнитивные функции.
Шмелёва также отметила, что виски часто употребляется в смешанном виде с газированными напитками, что увеличивает потребление сахара. В небольших количествах виски может быть полезен при варикозном расширении вен.
Ранее врачи назвали заболевания, которые могут грозить тем, кто увлекается энергетическими напитками. Чрезмерное употребление этих напитков может привести к различным проблемам со здоровьем, включая диабет, ожирение и атеросклероз. Это связано с тем, что энергетические напитки отрицательно влияют на обмен веществ, а также на нервную и сердечно-сосудистую системы организма.