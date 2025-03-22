Россиянам рассказали, в каких случаях виски с колой — лекарство

По словам врача, водка и виски имеют схожую крепость и калорийность, но водка быстрее вызывает опьянение. В малых дозах она наносит более серьёзный вред печени и может привести к различным заболеваниям, включая цирроз и импотенцию. Несмотря на положительный имидж виски, он также негативно влияет на здоровье, нарушая работу печени и почек, а также снижая когнитивные функции.