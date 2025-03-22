В России появится специальная группа по решению проблем садоводов

«Вице-премьер поручил создать единую межведомственную рабочую группу, которая будет решать оперативные вопросы. Также на заседании обсудили использование портала госуслуг, в том числе для проведения голосований и других коммуникаций граждан, занимающихся садоводством и огородничеством», — говорится в сообщении на сайте российского правительства.