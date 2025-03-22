Минус память и внимание: Врач объяснила, к чему может привести дефицит йода в организме

Врач рассказала, что недостаток йода может привести к задержке развития у детей. Видео © Tvspb.ru.
Селиванова добавила, что лёгкий йододефицит обычно не вызывает серьёзных последствий, однако более выраженный дефицит может привести к увеличению щитовидной железы и гипотиреозу. Гипотиреоз, в свою очередь, может негативно сказаться на умственной деятельности, памяти и внимании, а также вызвать увеличение веса, отёчность и общее снижение энергии.
Врач посоветовала при наличии подобных жалоб обратиться к специалисту для проверки уровня йода в организме.
А ранее Life.ru рассказывал, что восполнить некоторые из важнейших микроэлементов можно благодаря приправам. Например, куркума является мощнейшим антиоксидантом, а пажитник содержит витамины группы B, магний и железо. А кардамон улучшает пищеварение, борется со вздутием и помогает при несварении желудка.