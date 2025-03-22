Минус память и внимание: Врач объяснила, к чему может привести дефицит йода в организме

У детей недостаток йода может привести к задержке развития, в том числе головного мозга при внутриутробном дефиците, а также к задержке роста и полового созревания у дошкольников и школьников. Поэтому беременным женщинам рекомендуется принимать профилактическую дозу йода в размере 200 мкг, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Селиванова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала о последствиях дефицита йода в организме.