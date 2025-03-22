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Минус память и внимание: Врач объяснила, к чему может привести дефицит йода в организме

У детей недостаток йода может привести к задержке развития, в том числе головного мозга при внутриутробном дефиците, а также к задержке роста и полового созревания у дошкольников и школьников. Поэтому беременным женщинам рекомендуется принимать профилактическую дозу йода в размере 200 мкг, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Селиванова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала о последствиях дефицита йода в организме.

Источник: Life.ru

Врач рассказала, что недостаток йода может привести к задержке развития у детей. Видео © Tvspb.ru.

Селиванова добавила, что лёгкий йододефицит обычно не вызывает серьёзных последствий, однако более выраженный дефицит может привести к увеличению щитовидной железы и гипотиреозу. Гипотиреоз, в свою очередь, может негативно сказаться на умственной деятельности, памяти и внимании, а также вызвать увеличение веса, отёчность и общее снижение энергии.

Врач посоветовала при наличии подобных жалоб обратиться к специалисту для проверки уровня йода в организме.

А ранее Life.ru рассказывал, что восполнить некоторые из важнейших микроэлементов можно благодаря приправам. Например, куркума является мощнейшим антиоксидантом, а пажитник содержит витамины группы B, магний и железо. А кардамон улучшает пищеварение, борется со вздутием и помогает при несварении желудка.