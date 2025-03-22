VK Видео добавит каталог китайского аниме из видеохостинга BiliBili

По данным аналитиков платформы, в феврале 2025 года аудитория, смотрящая китайскую, корейскую и японскую анимацию, превысила 6 миллионов человек. Суточное время, которое россияне тратят на просмотр этого контента, за два года увеличилось в 13 раз.