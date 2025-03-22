Милонов предложил снимать больше семейного кино для сокращения разводов

«Я, например, несколько раз обращал внимание, что у нас в огромном количестве популярных фильмов и сериалов обязательно главный герой гордится статусом бессемейного, считая, что это нормально, это хорошо. В них каждый второй полицейский разведен и у каждого второго большие проблемы в семье. Такого быть не должно. Нужно просто больше использовать семейные образы. Я уже не говорю о том, чтобы использовать образы главных героев, у которых трое, пятеро детей, потому что у нас такого вообще нет. В фильмах надо показывать, насколько люди все преодолевают, когда кризисные отношения в семье, они все преодолевают и семья сохраняется. Таких сюжетов почти не бывает», — сказал собеседник издания.