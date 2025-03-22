Израиль атаковал военные объекты на двух базах в Сирии

Незадолго до этого Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Алла» заявили, что запустили гиперзвуковую ракету по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. При этом они также опубликовали предупреждение в адрес авиакомпаний о продолжении атак.