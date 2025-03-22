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Израиль атаковал военные объекты на двух базах в Сирии

ЦАХАЛ сообщил об атаке на сирийские базы Тадмор и Т-4.

Официальные представители Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили об атаках, предпринятых на стратегические военные объекты, расположенные на сирийских базах Тадмор и Т-4. Такое заявление сделала армейская пресс-служба ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по военным стратегическим объектам, оставшимся на сирийских военных базах Тадмор и Т-4», — информировали в ЦАХАЛ.

Также израильские военные сообщили, что они намерены продолжить действовать в том же направлении. Все для того, чтобы «чтобы устранить любую угрозу гражданам Израиля».

Незадолго до этого Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Алла» заявили, что запустили гиперзвуковую ракету по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. При этом они также опубликовали предупреждение в адрес авиакомпаний о продолжении атак.