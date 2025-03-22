Квитанции ЖКХ неприятно удивят россиян этим летом

«С 1 июля 2025 года пройдет индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года, изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9%. Процент является усредненным по стране. Точные цифры будут различаться в зависимости от региона, так как окончательные решения принимают местные тарифные службы в рамках установленных федеральных коридоров», — цитируют РИА Новости слова Кошелева.