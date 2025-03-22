Квитанции ЖКХ неприятно удивят россиян этим летом

Россиянам придется больше платить за коммунальные услуги.
С 1 июля в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в среднем на 11,9%. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«С 1 июля 2025 года пройдет индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года, изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9%. Процент является усредненным по стране. Точные цифры будут различаться в зависимости от региона, так как окончательные решения принимают местные тарифные службы в рамках установленных федеральных коридоров», — цитируют РИА Новости слова Кошелева.
Парламентарий уточнил, что в некоторых субъектах РФ повышение может быть ниже среднего показателя, а в других — выше. Например, минимальный рост тарифов ожидается в Амурской области и Республике Алтай, а максимальный — в Пермском крае, Архангельской и Кемеровской областях. Кошелев пояснил, что индексация обусловлена инфляцией и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.
Владельцы жилых помещений обладают законным правом отказаться от оплаты таких услуг, как антенна, радиоточка, страхование жилья и прочие, не связанные напрямую с жилищно-коммунальными услугами, рассказал основатель и руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР.рф», специалист в области ЖКХ Павел Степура. Министерство строительства и ЖКХ РФ выступило с предложением о введении единого платежного документа для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Там считают, что такой подход позволит упростить процесс оплаты для граждан.