В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для пособий многодетным

Чернышов пояснил РИА Новости, что сегодня в России более 2,65 миллиона многодетных семей, но лишь 35% из них получают пособие. По его словам, многие не могут рассчитывать на поддержку государства из-за формальных критериев нуждаемости. Депутат считает, что это несправедливо, поскольку помощь нужна практически каждой многодетной семье.