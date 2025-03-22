Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура взяла на контроль права пострадавших от атаки БПЛА в Ростове

Жителям пострадавшего от атаки ВСУ дома окажут помощь.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на жилой дом в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«В Ростове-на-Дону прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА», — сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что на контроль также взято оказание помощи пострадавшим.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем Telegram-канале сообщил, что жителям дома, в котором произошел взрыв после атаки украинского дрона, окажут помощь. Кроме того, им будет предусмотрена единовременная выплата.

Также он добавил, что сейчас идет обследование пострадавшего дома — повреждено остекление квартиры на 17 этаже и фасад здания.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что состояние двоих пострадавших от атаки украинского дрона в Ростове-на-Дону оценивают как средней тяжести.

До этого Слюсарь сообщал, что в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника ВСУ произошел взрыв в жилом многоквартирном доме.