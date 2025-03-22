«Они и так имеют больше, чем кто бы то ни было»: Трамп прямо высказался о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным заявлением касаемо санкций против Российской Федерации. В Белом доме журналисты спросили главу американского государства, не намерен ли он вести новые рестрикции против России. Однако Трамп в ответ заявил, что против нашей страны и без того действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было. Эти слова передают представители пресс-пула Белого дома.