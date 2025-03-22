«Они и так имеют больше, чем кто бы то ни было»: Трамп прямо высказался о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным заявлением касаемо санкций против Российской Федерации. В Белом доме журналисты спросили главу американского государства, не намерен ли он вести новые рестрикции против России. Однако Трамп в ответ заявил, что против нашей страны и без того действует больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было. Эти слова передают представители пресс-пула Белого дома.
«Они имеют больше санкций, чем кто бы то ни было», — осадил журналиста Трамп.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не отвергал идею прекращения огня на Украине.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сказал, что США ослабят санкции против России после прекращения огня на Украине.
Но глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что говорить о снятии Вашингтоном санкций с России пока рано.