Никакого секса и новый пароль в телефоне: Как понять, что вам изменяет муж

Тем не менее любые изменения в поведении не являются однозначными индикаторами, так как они зависят от множества факторов. Перед тем как обвинять партнёра в неверности, Стручкова рекомендует обсудить с ним возможные причины изменений в его поведении, а не искать улики измены. Одним из сигналов может быть снижение сексуальной активности или полное её отсутствие. Однако, по словам эксперта, это может быть вызвано различными жизненными обстоятельствами.