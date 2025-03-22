«Служат в МЧС и на границе»: Депутатам после призыва сжигать собак напомнили, кто охраняет их сон

«У нас гигантское применение собак в собаководстве и очень хорошие школы обучения. А тех, кто не занимается своими собаками, надо штрафовать и не давать им заводить животных. Я за то, чтобы чипировать всех животных», — сказала она в беседе с 360.ru.
Политик напомнила о том, что собакам устанавливают памятники. Эти животные сыграли важную роль в Великой Отечественной войне, помогая выносить раненых с поля боя. Также есть собаки, которые занимаются разминированием и служат на границе. Она подчеркнула, что в Москве и Санкт-Петербурге практически не осталось бездомных псов, и они не представляют угрозы для людей благодаря хорошо организованной системе финансирования.
Как сообщал Life.ru, депутат Госдумы Николай Цед заявил, что для борьбы с бездомными собаками следует применить советскую практику — производить из них хозяйственное мыло. Следует учитывать, что бездомные собаки, независимо от наличия хозяев, представляют собой опасность, отметил парламентарий. Вскоре его поддержал коллега из КПРФ Арефьев, который заявил о готовности обливать бензином и сжигать владельцев собак за каждого покусанного ребенка.