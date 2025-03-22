«Бегите»: Психолог призвала уходить от холодных мужчин

«Не нужно ждать от мужчины, что он будет целым миром. А если он этого требует от вас — бегите. Если некомфортно в отношениях, в паре, важно для самой себя определить, что плохо и что хочется вместо этого, что вы получаете в этих отношениях и что отдаете. Что ещё хотелось бы получать, а что уже надоело отдавать? Сформулируйте это для себя, лучше на бумаге — это лучший способ посмотреть на ситуацию со стороны и здраво оценить все плюсы и минусы, все слои и уровни отношений», — посоветовала Метальникова.