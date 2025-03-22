«Она в иллюзии»: Психолог назвала жену Натана жертвой с низкой самооценкой из-за прощения измен

Психолог Марианна Абравитова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» прокомментировала ситуацию, отметив, что Анастасия является жертвой с низкой самооценкой и что измены со стороны рэпера происходили и раньше, до того как это стало известно общественности.
По её словам, то, что стало известно, — лишь малая часть, и Анастасия всегда прощала Натана. Психолог считает, что их отношения не имеют перспектив, так как артист использует жену как средство для повышения своего статуса. Она добавила, что пока его супруга молода и привлекательна, она будет интересна рэперу, но как только это изменится, он может найти кого-то другого. Абравитова подчеркнула, что демонстрация их отношений на дне рождения могла быть частью шоу, а за пределами праздника все вернётся к прежнему сценарию.
«Но здесь в её случае — это пребывание в иллюзии, что теперь он что-то понял, он будет со мной, я победитель, он любит только меня. Это обычная история женщин с низкой самооценкой», — пояснила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Напомним, ранее рэпер Natan оказался в центре скандала из-за многочисленных измен. Он «мутил» сразу с двумя участницами шоу «Звёзды в джунглях» — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. За это артист публично извинился, однако его жена заявила, что решила расстаться с рэпером ещё до шоу. Позднее стало известно, что рэпер вернулся к супруге.