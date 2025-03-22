«Она в иллюзии»: Психолог назвала жену Натана жертвой с низкой самооценкой из-за прощения измен

По её словам, то, что стало известно, — лишь малая часть, и Анастасия всегда прощала Натана. Психолог считает, что их отношения не имеют перспектив, так как артист использует жену как средство для повышения своего статуса. Она добавила, что пока его супруга молода и привлекательна, она будет интересна рэперу, но как только это изменится, он может найти кого-то другого. Абравитова подчеркнула, что демонстрация их отношений на дне рождения могла быть частью шоу, а за пределами праздника все вернётся к прежнему сценарию.