Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку сладостей

Согласно инициативе, участники рынка должны будут регистрировать свои товары в мониторинговой системе для отслеживания продукции, подлежащей обязательной маркировке. Заявление необходимо будет подавать для каждого вида продукции, указанного в специальном перечне.
Изменения в случае принятия проекта затронут широкий спектр сладких товаров, включая сахаристые кондитерские изделия, печенье, пасты, различные мучные изделия, хлебобулочную продукцию, шоколад, творожные сырки и другое. Маркировка будет вводиться поэтапно до 1 мая 2026 года.
Ранее российскому кабмину предложили снизить цены на приправы до минимума, введя обязательную регистрацию всех поставщиков пряностей в реестре. Данная мера поможет в борьбе с подделками, считают авторы инициативы.