Пенсионерам в России могли не выдать ряд льгот, хотя обязаны по закону

Пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет имеют право оплачивать взносы на капремонт в размере 50% от общей суммы. С 80 лет они полностью освобождаются от уплаты этого налога. Кроме того, ветераны труда, инвалиды первой и второй групп, а также инвалиды в сфере труда могут рассчитывать на скидку в размере 50% на капитальный ремонт. Пенсионеры также имеют право на бесплатную замену счетчиков воды и электричества, а в прошлом году для них была отменена комиссия по оплате жилищно-коммунальных услуг.