В Москве внезапно скончался мастер спорта СССР по боксу Павел Котов

В возрасте 64 лет скончался трехкратный чемпион Москвы, мастер спорта СССР по боксу Павел Котов. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации бокса столицы.
«21 марта стало известно о внезапной смерти мастера спорта СССР по боксу Павла Котова», — сказано в сообщении.
По данным сайта MK.ru, Котову стало плохо вечером в зале для бокса в спорткомплексе «Крылья советов» на западе Москвы. Уточняется, что он внезапно потерял сознание, спасти его не удалось. Возможная причина смерти — сердечный приступ.
Ранее стало известно, что в возрасте 76 лет скончался основатель и бывший владелец ныне не существующей команды «Формулы-1» «Джордан» Эдди Джордан.
До этого пресс-служба Федерации спортивных журналистов России сообщала, что журналист, писатель, сценарист и режиссер Виталий Мелик-Карамов умер на 78-м году жизни.