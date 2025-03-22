«Подвержены влиянию»: В Госдуме предложили создать реестр жертв телефонных мошенников

«Это бред! Никаких ограничений не будет. Просто будет информация, что эти люди подвержены внешнему влиянию. И если сигнал поступит, что они хотят взять кредит, то на них обратят дополнительное внимание. То есть будут проверять, не находятся ли они под влиянием внешних лиц, которые хотят украсть их деньги», — объяснил он.