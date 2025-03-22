«Чувствую, что жив»: Англичанин 34 года ищет родного отца, живущего в Первоуральске

Спустя годы Станислав встретил отца в Кишинёве, где тот рассказал о жизни в Первоуральске. Они провели вместе несколько дней и обменялись телефонами. Однако после одного конфликта, когда пьяный Валерий позвонил сыну, общение прекратилось. Станислав живет в Ливерпуле и уже 20 лет пытается найти отца через различные организации и программы, но безуспешно. По данным МВД России, Валерий всё ещё жив и управляет фирмой в Первоуральске.