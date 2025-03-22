«Чувствую, что жив»: Англичанин 34 года ищет родного отца, живущего в Первоуральске

Мужчина вырос в обеспеченной семье в Кишинёве с матерью Ангелиной и отцом Валерием. Однако после того как Валерия осудили за мошенничество, семья распалась. Женщина вышла замуж за другого и переехала в Эстонию. После освобождения Валерий передал сыну свою фотографию и сообщил о переезде на Урал, но не уточнил местоположение. Станислав и его мать потеряли с ним контакт.
Спустя годы Станислав встретил отца в Кишинёве, где тот рассказал о жизни в Первоуральске. Они провели вместе несколько дней и обменялись телефонами. Однако после одного конфликта, когда пьяный Валерий позвонил сыну, общение прекратилось. Станислав живет в Ливерпуле и уже 20 лет пытается найти отца через различные организации и программы, но безуспешно. По данным МВД России, Валерий всё ещё жив и управляет фирмой в Первоуральске.
Ранее Life.ru писал, что британец переехал во Владимир и теперь открывает глаза иностранцам на Россию. Он создал блог, в котором делится своим опытом жизни в РФ. В то же время мужчина сталкивается с негативной реакцией со стороны западных пользователей. Тем не менее его контент находит отклик у многих за границей. Сэм планирует основать компанию, которая будет помогать иностранцам в процессе переезда в Россию.