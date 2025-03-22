«Простая формальность»: Эксперт назвал чепухой идею Кравцова ввести оценки за поведение

«Зачем придумывать ещё с уровня министерства какие-то критерии, ещё какой-то чепухой заниматься? Можно было бы просто сказать, что можете вводить такие оценки, или там такая оценка будет признаваться где-то. Можно сделать рекомендации, а вот делать какие-то бурные обсуждения и вводить приказ, что-то ещё делать — не вижу большого смысла. Тем более что сама по себе оценка за воспитание — это такая формальность в конечном счёте, как и всё то, что делает, к сожалению, Сергей Сергеевич и его команда», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».