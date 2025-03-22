Патрушев поручил создать межведомственную рабочую группу по садоводству: речь о льготах

Единая межведомственная рабочая группа будет создана для решения вопросов в области садоводства и огородничества. Такое поручение дал вице-премьер российского правительства Дмитрий Патрушев по итогам заседания правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества.
На заседании комиссии рассматривались вопросы льготных тарифов для садоводов и огородников на воду, электричество и вывоз мусора.
«Таким образом, привлекательность таких участков будет в перспективе только повышаться. Задача правкомисии — активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», — сказано в релизе, распространенном аппаратом вице-премьера.
Также сообщается, что садоводам и огородникам могут предоставить новые возможности использования портала «Госуслуги».
Напомним, в 2024 году российское правительство расширило социальную газификацию на садовые товарищества.
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