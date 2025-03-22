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Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии

Врач Бобрикова: пациенты с сезонной аллергией жалуются на заложенность носа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Чаще всего пациенты с сезонной аллергией жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, сообщила РИА Новости врач аллерголог иммунолог, заведующая консультативно-диагностического отделения Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы № 52 Елена Бобрикова.

«Чаще всего наши пациенты жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, затрудненное, учащенное, шумное дыхание. Реже — высыпания на коже, кожный зуд», — рассказала Бобрикова.

По ее словам, эти симптомы имеют сезонный характер и аллергики «со стажем» четко могут связать начало появления симптомов и наступление сезона пыления причинно-значимых аллергенов.