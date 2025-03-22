Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Чаще всего пациенты с сезонной аллергией жалуются на слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания, а также на зуд в носу и в глазах, сообщила РИА Новости врач аллерголог иммунолог, заведующая консультативно-диагностического отделения Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы № 52 Елена Бобрикова.