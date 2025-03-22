В Алматы выступили против строительства крытого паркинга

Расстояние между домами не превышает 50 метров. Именно здесь, в центре, и хотят начать масштабную стройку. Такому соседству жильцы не рады. Люди уверены: территории не хватит, объект возведут впритык к домам и даже заберут часть пешеходной зоны. С их слов, они также переживают и за коммуникации, которые проходят под землей.