В Новороссийске начали выпускать на волю отмытых от мазута птиц

«На данный момент у нас не более 10 птиц находятся на передержке в стационаре. Это чомги, поганки, чайки, гагары. К сожалению, птиц погибло очень много, порядка 90% по всем штабам. Можно сказать, что это падеж был. Всё зависело от времени. Первые поступившие птицы были с интоксикацией мазутом. Далее птицы поступали с интоксикацией от мазутной рыбы. И в последнее время в основном идёт истощение, потому что рыбы в акватории нет», — рассказала Тарасова kp.ru.