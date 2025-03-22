Стадо баранов и личный бюст: Билан рассказал о самых безумных подарках от поклонников

Тем не менее, певец не принимает все съедобные подарки. Он принципиально отказывается от тортов, пирожных и других кондитерских изделий. Несколько месяцев назад он рассказал о случае, когда чуть не отравился, съев печенье, которое оказалось с неожиданным сюрпризом.
Билан признаёт, что порой внимание поклонников приносит не только радость, но и трудности. Например, однажды фанаты из Ставрополя подарили ему целое стадо баранов. По его словам, животных пришлось отдать родителям, так как заниматься фермерством у него не было в планах.
Ранее Дима Билан решил расстаться со своей бородой ради роли в загадочном проекте. Он не уточнил, в каком именно, но, по его словам, это необходимо режиссёру для достижения равномерного загара. Фанаты сразу начали обсуждать новый образ исполнителя. Некоторые отметили, что Билан стал выглядеть как 20-летний молодой человек.