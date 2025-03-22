Психбольная москвичка заперла десятки кошек в захламлённой квартире без еды

Добровольцы были шокированы состоянием животных и ужасной обстановкой в квартире, где невозможно было пройти из-за скопившегося мусора. На данный момент удалось эвакуировать чуть более 20 кошек, в то время как ещё 10−15 остаются внутри. Также была спасена собака, у которой диагностировали воспалительные процессы, новообразования, блохи, отит и сердечную недостаточность. Кошки тоже находятся в тяжёлом состоянии: у них истощение и другие заболевания. Волонтёр Елена призвала к пересмотру законодательства о содержании домашних животных.