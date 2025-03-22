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Психбольная москвичка заперла десятки кошек в захламлённой квартире без еды

В одной из квартир на Каширском шоссе в Москве было обнаружено множество кошек и одна собака, которые оказались заперты без пищи и воды. Их пожилая владелица была госпитализирована. Об этом 360.ru сообщили волонтёры, побывавшие на месте происшествия.

Источник: Life.ru

Добровольцы были шокированы состоянием животных и ужасной обстановкой в квартире, где невозможно было пройти из-за скопившегося мусора. На данный момент удалось эвакуировать чуть более 20 кошек, в то время как ещё 10−15 остаются внутри. Также была спасена собака, у которой диагностировали воспалительные процессы, новообразования, блохи, отит и сердечную недостаточность. Кошки тоже находятся в тяжёлом состоянии: у них истощение и другие заболевания. Волонтёр Елена призвала к пересмотру законодательства о содержании домашних животных.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье жители высказали недовольство по поводу соседки, которая занимается передержкой собак, в то время как сами они живут в холодных сараях и испытывают нехватку еды. Местные жители утверждают, что эта женщина стоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Несмотря на их жалобы и беспокойство, она продолжает свою волонтёрскую деятельность и принимает всё больше собак.