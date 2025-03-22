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ЦАХАЛ атаковал стратегические военные объекты на двух базах в Сирии

Израильские войска продолжат действовать, чтобы устранить любую угрозу гражданам своей страны.

Источник: Аргументы и факты

Израильские войска атаковала стратегические военные объекты на базах Тадмор и Т-4 в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по военным стратегическим объектам, оставшимся на сирийских военных базах Тадмор и Т-4», — сказано в сообщении.

Отмечается, что израильская армия будет и дальше действовать, чтобы устранить любую угрозу гражданам Израиля.

Ранее ЦАХАЛ сообщала о нанесении удара по пограничным переходам между Сирией и Ливаном. По информации военных, эти маршруты использовались шиитской группировкой «Хезболла» для контрабанды оружия в ливанское государство.

До этого стало известно, что израильские ВВС нанесли авиаудар по сирийской территории. Уточнялось, что целью атаки стали вооружения, которые использовались военными страны во времена экс-лидера государства Башара Асада.