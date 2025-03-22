ЦАХАЛ атаковал стратегические военные объекты на двух базах в Сирии

Израильские войска атаковала стратегические военные объекты на базах Тадмор и Т-4 в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по военным стратегическим объектам, оставшимся на сирийских военных базах Тадмор и Т-4», — сказано в сообщении.
Отмечается, что израильская армия будет и дальше действовать, чтобы устранить любую угрозу гражданам Израиля.
Ранее ЦАХАЛ сообщала о нанесении удара по пограничным переходам между Сирией и Ливаном. По информации военных, эти маршруты использовались шиитской группировкой «Хезболла» для контрабанды оружия в ливанское государство.
До этого стало известно, что израильские ВВС нанесли авиаудар по сирийской территории. Уточнялось, что целью атаки стали вооружения, которые использовались военными страны во времена экс-лидера государства Башара Асада.