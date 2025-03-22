Вырезал лицо и раскрошил череп: мужчина распилил соседа на 27 частей и разбросал по городу

Ужасающее инцидент произошел весной 2024 года. Тогда полицейские обнаружили в природном заповеднике Солфорда туловище и бедра, завернутые в пленку. Еще несколько частей мужского тела найдены в бункере заповедника Керсал-Дейл. Полицейским пришлось посетить еще несколько объектов, но собрать труп воедино так и не удалось.