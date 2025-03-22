Вырезал лицо и раскрошил череп: мужчина распилил соседа на 27 частей и разбросал по городу

Гражданин Польши Марцин Майеркевич хладнокровно убил, а после распилил тело своего соседа по дому, 67-летнего Стюарта Эверетта, на 27 частей. О страшных прогулках по Манчестеру с сумкой, полной человеческих останков, пишет Daily Mail.
Ужасающее инцидент произошел весной 2024 года. Тогда полицейские обнаружили в природном заповеднике Солфорда туловище и бедра, завернутые в пленку. Еще несколько частей мужского тела найдены в бункере заповедника Керсал-Дейл. Полицейским пришлось посетить еще несколько объектов, но собрать труп воедино так и не удалось.
Родные и друзья ничего не знали о смерти Стюарта, так как убийца пользовался его личностью, банковскими картами и телефонами долгое время. Единственное, что было заметно: Стюарт не возвращался в комнату, которую делил со своим убийцей.
Майеркевича задержали на одном из мест сброса останков, когда тот продолжал избавляться от улик. Полицейские отмечают, что только один череп убитого был раздроблен, а его лицо и вовсе было «снято и выброшено отдельно».
В квартире поляка найдены следы крови, а также орудия, которыми он резал тело жертвы. По предварительным данным, Эверетт был убит в ночь на 27 марта 2024 года «ударами по голове тяжелым тупым орудием».
Как KP.RU писал ранее, спустя 26 лет нашли киллеров, совершивших жестокое убийство в за 5 тысяч рублей.