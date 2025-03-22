Садоводы — ликуйте: В России создадут рабочую группу по развитию огородничества

«Задача правкомиссии — активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», — обозначил он.
Кроме того, власти намерены упростить оформление прав на общее имущество в садоводческих товариществах. Росреестр ускорит этот процесс, а Росстат начнёт собирать точные данные по регионам. Также обсуждалось расширение функционала портала «Госуслуги», чтобы дачники могли использовать его для голосований и решения общих вопросов.
Ранее Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку сладостей. В случае принятия инициативы участники рынка должны будут зарегистрировать свои товары в мониторинговой системе до 1 мая 2026 года.