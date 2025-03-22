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Садоводы — ликуйте: В России создадут рабочую группу по развитию огородничества

В России будет создана межведомственная рабочая группа, которая займётся оперативным решением вопросов садоводов и огородников. Соответствующее поручение было сделано вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым на заседании правительственной комиссии.

«Задача правкомиссии — активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», — обозначил он.

Кроме того, власти намерены упростить оформление прав на общее имущество в садоводческих товариществах. Росреестр ускорит этот процесс, а Росстат начнёт собирать точные данные по регионам. Также обсуждалось расширение функционала портала «Госуслуги», чтобы дачники могли использовать его для голосований и решения общих вопросов.

Ранее Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку сладостей. В случае принятия инициативы участники рынка должны будут зарегистрировать свои товары в мониторинговой системе до 1 мая 2026 года.