Владивосток ждёт нашествие москвичей на майские праздники

Владивосток пошёл в тройку самых популярных направлений для путешествий на майские праздники. Топ составил «Аэрофлот», проанализировав количество бронирований билетов на конец апреля — начало мая из российской столицы.
По этому показателю путешествия в столицу Приморья расположились на третьем месте. Чаще из Москвы планируют летать на майские только в Калининград и в Сочи. При этом любопытно, что Владивосток в этом топе обогнал даже Санкт-Петербург.
Теперь туристической инфраструктуре краевого центра стоит готовиться к нашествию путешественников из центральной России не только летом, но теперь ещё и в мае.