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Владивосток ждёт нашествие москвичей на майские праздники

Столица Приморье вошла в тройку самых популярных направлений для путешествий из Москвы.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток пошёл в тройку самых популярных направлений для путешествий на майские праздники. Топ составил «Аэрофлот», проанализировав количество бронирований билетов на конец апреля — начало мая из российской столицы.

По этому показателю путешествия в столицу Приморья расположились на третьем месте. Чаще из Москвы планируют летать на майские только в Калининград и в Сочи. При этом любопытно, что Владивосток в этом топе обогнал даже Санкт-Петербург.

Теперь туристической инфраструктуре краевого центра стоит готовиться к нашествию путешественников из центральной России не только летом, но теперь ещё и в мае.