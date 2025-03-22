Движение на Волоколамском шоссе ограничат с 24 марта до 20 июня

В Дептрансе добавили, что с 24 марта до 7 апреля и с 8 апреля до 11 мая в период с 1:30 до 5:30 на участке Волоколамского шоссе по направлепнию в область от д. 52, корп. 1, стр. 1 до д. 3 одна полоса будет частично закрыта для движения, а с 12 мая до 20 июня в период с 1:30 до 5:30 четыре полосы будет закрыто с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет перепуска на встречное направление и переразметки проезжей части.