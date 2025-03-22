Движение на Волоколамском шоссе ограничат с 24 марта до 20 июня

«С 24 марта до 20 июня в зависимости от времени на участках Волоколамского шоссе будут недоступны для движения одна-четыре полосы. Это связано с проведением ремонтных работ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке Волоколамского шоссе по направлению в центр от д. 52, корп. 1, стр. 1 до д. 32 с 24 марта до 7 апреля одна из трех полос будет закрыта для движения, с 8 апреля до 11 мая одну-две полосы закроют с сохранением движения по двум полосам за счет переразметки проезжей части.
В Дептрансе добавили, что с 24 марта до 7 апреля и с 8 апреля до 11 мая в период с 1:30 до 5:30 на участке Волоколамского шоссе по направлепнию в область от д. 52, корп. 1, стр. 1 до д. 3 одна полоса будет частично закрыта для движения, а с 12 мая до 20 июня в период с 1:30 до 5:30 четыре полосы будет закрыто с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет перепуска на встречное направление и переразметки проезжей части.
Как пояснили в пресс-службе, с 12 мая до 20 июня на участке Волоколамского шоссе от д. 52, корп. 1, стр. 1 до д. 32 будут закрыты для движения одна-две полосы в каждом направлении.