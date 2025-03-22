Потепление до +15 и дождь прогнозируют синоптики в Иркутской области 22 марта

В Приангарье все еще сохраняется аномально теплая для марта погода. Так, 22 марта, в субботу, столбик термометров поднимется до +5…+10 градусов, в южных районах местами воздух прогреется до +15°. Об этом сообщают в Иркутском гидрометцентре.