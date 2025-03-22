Потепление до +15 и дождь прогнозируют синоптики в Иркутской области 22 марта

В Приангарье все еще сохраняется аномально теплая для марта погода. Так, 22 марта, в субботу, столбик термометров поднимется до +5…+10 градусов, в южных районах местами воздух прогреется до +15°. Об этом сообщают в Иркутском гидрометцентре.
Пока на севере региона, в том числе в Катангском районе, ожидается снегопад, в остальные территории нагрянет дождь с мокрым снегом. Также усилится западный, северо-западный ветер. Местами порывы достигнут 15−20 м/с.
В Иркутске синоптики обещают переменную облачность, вечером небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, вечером порывы до 13 м/с. Днем температура поднимется до +12…+14.